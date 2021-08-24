ЄС запропонує G7 розширити терміни евакуації з Афганістану

ЄС запропонує країнам Групи семи (G7) на саміті в форматі відеоконференції у вівторок розширити терміни евакуації з Афганістану на період після 31 серпня, повідомляє ТАСС.

Про це повідомило європейське дипломатичне джерело журналістам в Брюсселі напередодні позапланової відеоконференції G7 щодо Афганістану.

"ЄС виступає за продовження термінів евакуації понад оголошену США дати 31 серпня, оскільки це необхідно, щоб завершити вивезення з країни всього колишнього місцевого персоналу [західних місій і міжнародних організацій], а також осіб, яким загрожують переслідування з боку руху" Талібан "(заборонена в Росії терористична організація)" , - повідомило джерело.

ЄС запропонує країнам Групи семи узгодити справедливу схему прийому афганських біженців, повідомило джерело.