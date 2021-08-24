ADAC опублікував щорічний рейтинг надійності автомобілів

У список німецький автоклуб включив найнадійніші і навпаки ненадійні автомобілі, повідомляє Автоцентр.

Щороку німецький автомобільний клуб ADAC ділиться рейтингом надійності транспортних засобів, в основі якого звіти про аварії, що сталися за останній рік. Створюючи його, в ADAC брали до уваги всі без винятку звіти про поломки. Всього таких було 3,38 млн і надійшли вони від власників автомобілів. Здебільшого ці несправності відбувалися на дорозі, фахівці ADAC кидали все і їхали на допомогу.

На основі цього дослідження вони і склали рейтинг проблемних і навпаки найнадійніших машин. До нього увійшли автомобілі вік яких перевищив 10 років, а тираж становив понад 10 тисяч одиниць. Після цього всі транспортні засоби розділили на класи і вибрали в кожному з них переможця.

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Рейтинг більш і менш надійних транспортних засобів виглядає наступним чином:

Сегмент А - найнадійніші:

  • Toyota Aygo

Сегмент А - найбільш ненадійні:

  • Smart forfour
  • Smart fortwo
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Сегмент В - найнадійніші:

  • Audi A1
  • Citroen C3
  • Fiat Punto
  • Honda Jazz
  • Mazda CX-3
  • Mini
  • Mitsubishi Space Star
  • Peugeot 2008
  • Renault Captur
  • Skoda Fabia

Сегмент В - найбільш ненадійні:

  • Opel Meriva
  • Hyundai i20
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Сегмент C - найнадійніші:

  • Audi A3
  • Audi Q3
  • BMW 1-Series
  • BMW 2-Series
  • Hyundai Tucson
  • Mazda CX-5
  • Mercedes A-Class
  • Mercedes CLA
  • Mercedes GLA
  • Mitsubishi ASX
  • Seat Leon
  • Skoda Rapid
  • Volkswagen Beetle

Сегмент C - найбільш ненадійні:

  • Kia Ceed
  • Kia Sportage
  • Nissan Qashqai
  • Opel Astra
  • Renault Kangoo
  • Renault Scenic
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Сегмент D - найнадійніші:

  • Audi A4
  • Audi A5
  • Audi Q5
  • BMW 3-Series
  • BMW 4-Series
  • BMW X3
  • Mercedes C-Class
  • Mercedes GLC
  • Mercedes GLK
  • Volvo XC60

Сегмент D - найбільш ненадійні:

  • Ford S-Max
  • Opel Insignia
  • SEAT Alhambra
  • Volkswagen Sharan
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Сегмент Е - найнадійніші:

  • Audi A6
  • BMW 5-Series

Сегмент Е - найбільш ненадійні:

  • Mercedes E-Class
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