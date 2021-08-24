ADAC опублікував щорічний рейтинг надійності автомобілів
У список німецький автоклуб включив найнадійніші і навпаки ненадійні автомобілі, повідомляє Автоцентр.
Щороку німецький автомобільний клуб ADAC ділиться рейтингом надійності транспортних засобів, в основі якого звіти про аварії, що сталися за останній рік. Створюючи його, в ADAC брали до уваги всі без винятку звіти про поломки. Всього таких було 3,38 млн і надійшли вони від власників автомобілів. Здебільшого ці несправності відбувалися на дорозі, фахівці ADAC кидали все і їхали на допомогу.
На основі цього дослідження вони і склали рейтинг проблемних і навпаки найнадійніших машин. До нього увійшли автомобілі вік яких перевищив 10 років, а тираж становив понад 10 тисяч одиниць. Після цього всі транспортні засоби розділили на класи і вибрали в кожному з них переможця.
Рейтинг більш і менш надійних транспортних засобів виглядає наступним чином:
Сегмент А - найнадійніші:
- Toyota Aygo
Сегмент А - найбільш ненадійні:
- Smart forfour
- Smart fortwo
Сегмент В - найнадійніші:
- Audi A1
- Citroen C3
- Fiat Punto
- Honda Jazz
- Mazda CX-3
- Mini
- Mitsubishi Space Star
- Peugeot 2008
- Renault Captur
- Skoda Fabia
Сегмент В - найбільш ненадійні:
- Opel Meriva
- Hyundai i20
Сегмент C - найнадійніші:
- Audi A3
- Audi Q3
- BMW 1-Series
- BMW 2-Series
- Hyundai Tucson
- Mazda CX-5
- Mercedes A-Class
- Mercedes CLA
- Mercedes GLA
- Mitsubishi ASX
- Seat Leon
- Skoda Rapid
- Volkswagen Beetle
Сегмент C - найбільш ненадійні:
- Kia Ceed
- Kia Sportage
- Nissan Qashqai
- Opel Astra
- Renault Kangoo
- Renault Scenic
Сегмент D - найнадійніші:
- Audi A4
- Audi A5
- Audi Q5
- BMW 3-Series
- BMW 4-Series
- BMW X3
- Mercedes C-Class
- Mercedes GLC
- Mercedes GLK
- Volvo XC60
Сегмент D - найбільш ненадійні:
- Ford S-Max
- Opel Insignia
- SEAT Alhambra
- Volkswagen Sharan
Сегмент Е - найнадійніші:
- Audi A6
- BMW 5-Series
Сегмент Е - найбільш ненадійні:
- Mercedes E-Class