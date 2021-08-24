ADAC опублікував щорічний рейтинг надійності автомобілів

У список німецький автоклуб включив найнадійніші і навпаки ненадійні автомобілі, повідомляє Автоцентр.

Щороку німецький автомобільний клуб ADAC ділиться рейтингом надійності транспортних засобів, в основі якого звіти про аварії, що сталися за останній рік. Створюючи його, в ADAC брали до уваги всі без винятку звіти про поломки. Всього таких було 3,38 млн і надійшли вони від власників автомобілів. Здебільшого ці несправності відбувалися на дорозі, фахівці ADAC кидали все і їхали на допомогу.

На основі цього дослідження вони і склали рейтинг проблемних і навпаки найнадійніших машин. До нього увійшли автомобілі вік яких перевищив 10 років, а тираж становив понад 10 тисяч одиниць. Після цього всі транспортні засоби розділили на класи і вибрали в кожному з них переможця.

Рейтинг більш і менш надійних транспортних засобів виглядає наступним чином:

Сегмент А - найнадійніші:

Toyota Aygo

Сегмент А - найбільш ненадійні:

Smart forfour

Smart fortwo

Сегмент В - найнадійніші:

Audi A1

Citroen C3

Fiat Punto

Honda Jazz

Mazda CX-3

Mini

Mitsubishi Space Star

Peugeot 2008

Renault Captur

Skoda Fabia

Сегмент В - найбільш ненадійні:

Opel Meriva

Hyundai i20

Сегмент C - найнадійніші:

Audi A3

Audi Q3

BMW 1-Series

BMW 2-Series

Hyundai Tucson

Mazda CX-5

Mercedes A-Class

Mercedes CLA

Mercedes GLA

Mitsubishi ASX

Seat Leon

Skoda Rapid

Volkswagen Beetle

Сегмент C - найбільш ненадійні:

Kia Ceed

Kia Sportage

Nissan Qashqai

Opel Astra

Renault Kangoo

Renault Scenic

Сегмент D - найнадійніші:

Audi A4

Audi A5

Audi Q5

BMW 3-Series

BMW 4-Series

BMW X3

Mercedes C-Class

Mercedes GLC

Mercedes GLK

Volvo XC60

Сегмент D - найбільш ненадійні:

Ford S-Max

Opel Insignia

SEAT Alhambra

Volkswagen Sharan

Сегмент Е - найнадійніші:

Audi A6

BMW 5-Series

Сегмент Е - найбільш ненадійні: