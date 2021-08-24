Губернатором Нью-Йорка вперше стала жінка

Кетлін Хокул стала першою жінкою-губернатором штату Нью-Йорк, повідомляє Лента.Ру.

З 2015 року 62-річна Хокул обіймала посаду віцегубернатора штату при адміністрації губернатора Ендрю Куомо, який був змушений 10 серпня 2021 року подати у відставку за звинуваченням в домаганнях. Офіційно вона вступила на посаду о 23:59 за місцевим часом, відразу після того, як Куомо остаточно склав з себе повноваження.

Відомо, що процедура передачі повноважень пройшла за закритими дверима, під керівництвом головної судді штату Джанет Діфьор. Хокул публічно складе присягу в будівлі міської ратуші у вівторок, 24 серпня, о 10 ранку за місцевим часом.

У понеділок, 23 серпня, Хокул оголосила про перші призначення членів своєї команди. На пост свого секретаря вона призначила Карен Кеог - керуючого директора і голову відділу зі зв'язків з державою і місцевими органами влади фінансового холдингу JPMorgan Chase & Co. У минулому вона також працювала в органах влади штату. Радником нового губернатора стане Елізабет Файн - юрист, працювала як в бізнес-структурах, так і в прокуратурі штату. Таким чином всі три ключові посади в системі виконавчої влади Нью-Йорка займуть жінки.

Кетлін Хоул, бувши членом демократичної партії, займається політикою з 80-х років, однак успіху в даній сфері їй вдалося домогтися лише в 2011 році, коли вона змогла обратися в Палату представників США. У 2015 році вступила на посаду віцегубернатора Нью-Йорка. На посаді заступника Куомо вела кампанії проти вживання важких наркотиків і сексизму. Виступала за надання водійських прав нелегальним мігрантам. На своїй сторінці в Twitter Хоул вітала відставку свого колишнього шефа.