Катя Осадча ніжно привітала Юрія Горбунова з Днем народження

Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов одна з найромантичніших пар в українському шоу-бізнесі. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотографії з улюбленим чоловіком і привітала його з Днем народження.

24 серпня шоумену Юрій Горбунову виповнився 51 рік. Катя Осадча ніжно привітала улюбленого і залишила йому теплі побажання.

"Мій улюблений, мій Юра! Ти людина, яку тільки може намрієте собі жінка, ти турботливий і уважний, люблячий і мудрий. Наш останній рік був насичений подіями і тепер ми з тобою батьки двох дітей, наш молодший поспішав, щоб сьогодні вітати тебе особисто. Я люблю тебе і хочу, щоб ти був найщасливішим кожну хвилину! " - написала Осадча.

"Спасибі тобі, любов моя!" - відповів Горбунов в коментарях.