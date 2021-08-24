В Одесі пройшов Марш захисників України

В Одесі пройшов Марш захисників України

Кілька сотень жителів Одеси пройшли сьогодні в Марші захисників, присвяченому Дню незалежності України, повідомляє Думська.

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Серед них - учасники російсько-української війни, військовослужбовці, активісти ветеранських та патріотичних організацій, учасники «Самооборони».

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Вони прокрокували від Оперного театру по Рішельєвській вулиці до Куликовому полю, потім пішли по Канатній вулиці до скверу Небесної Сотні біля облдержадміністрації на проспекті Шевченка. Весь цей шлях учасники маршу несли великий синьо-жовтий прапор України.

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У перших рядах маршу за великими плакатами «З Днем незалежності, Україно!» і «Україна або смерть» матері, родичі і друзі загиблих захисників України несли їх портрети.

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На Куликовому полі учасники маршу пом'янули загиблих 2 травня 2014 року і заспівали гімн України.

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Хода закінчилася біля пам'ятного знака за одеської облдержадміністрацією з боку Канатній вулиці. Там волонтери БФ «Червоний мак» встановили виставку пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в російсько-українській війні.

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Священик Православної церкви України Теодор Оробець провів пам'ятний молебень, усі присутні вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України.

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