Перед парадом військових ретельно обшукували люди в цивільному

Військових, які брали участь у параді до Дня Незалежності України, перед виходом на Хрещатик обшукували за допомогою металошукача, повідомляє Деловая столица.

Відповідне відео оприлюднив колишній радник пʼятого президента Петра Порошенка, волонтер Юрій Бірюков.

На записі видно, що люди у цивільних костюмах ходять між шеренгами та обшукують військових за допомогою металошукачів.

"Так, це саме те, що ви подумали — обшук військових перед парадом" , — написав Бірюков у себе в Facebook.

Швидше за все обшуки влаштували працівники Управління державної охорони.