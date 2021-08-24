Міністр закордонних справ Франції прибув з візитом до України

На День незалежності України до країни з візитом прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він зустрінеться з українським колегою і дасть пресконференцію, повідомляє РБК-Украина.

Повідомляється, що Ле Дріан прибув на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій" , - йдеться в повідомленні.

Ле Дріан також бере участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України. О 13:30 Кулеба і Ле Дріан проведуть спільну пресконференцію.