Xiaomi відмовляється від бренду Mi

В майбутньому фанати Xiaomi не зможуть придбати смартфони Mi 12 або Mi Note 11. Зовсім недавно компанія представила флагман Mix 4 - як виявилося, він уже позбавлений «приставки» Mi, а тепер компанія заявила, що і нові моделі будуть іменуватись згідно з альтернативної схемою, повідомляє 3Dnews.

Як повідомили представники виробника відомому порталу XDA-Developers, зміни носять постійний характер - потенційні покупці дійсно не побачать у продажу нового Xiaomi Mi 12 ні в кінці цього року, ні на початку наступного. Замість цього компанія представить Xiaomi 12.

Для екосистеми Xiaomi це дуже значуща зміна, оскільки Mi використовувалося з самого народження компанії - першим смартфоном став Mi 1, а ще до нього з'явилася програмна оболонка для Android, MIUI. Ім'я Mi носили і продукти, які не пов'язані зі смартфонами, включаючи планшети, що носяться пристрої, ноутбуки та іншу електроніку.

Поданим XDA, на «домашньому» китайському ринку деякі продукти вже позбулися брендингу Mi і, схоже, що аналогічна політика буде застосовуватися по всьому світу.

Свого часу один із засновників і голова Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) заявив, що Mi «розшифровується», як Mobile Internet та Mission Impossible (місія нездійсненна). Судячи з усього, вибившись на перше місце в рейтингу найбільших виробників смартфонів, виробник вважав місію виконаною. Поки офіційного трактування відмови від бренду Mi з боку представників Xiaomi не надходило.