TAYANNA та Джамала презентували спільний кліп до Дня Незалежності

Спеціально до Дня Незалежності України популярні українські співачки – TAYANNA та Джамала презентували спільний трек "Моя Земля". Для зйомок кліпу виконавиці відвідали мальовничі куточки країни, щоб вкотре нагадати про її велич і красу, повідомляє 24 Канал.

Одні з найпопулярніших виконавиць сучасності написали запальну пісню "Моя Земля", що пронизана любов'ю до України. TAYANNA та Джамала у День Незалежності презентували відеокліп, у якому показали приголомшливу красу Батьківщини.

Зйомки кліпу відбувалися на Західній Україні. Та не обійшлося без труднощів. Коли співачки приїхали на локацію, розпочалися сильні дощі. Оскільки знімання проходили в гористій місцевості, то було дуже небезпечно. Вони неодноразово падали, проте все-таки зняли бажане відео, яке присвятили рідній Україні.

""Моя Земля" – це подарунок Україні та кожному українцю на 30-річчя Незалежності. Це розповідь про місця сили та музична подорож від краю до краю нашої неймовірної красивої країни. Це наше ніжне зізнання у коханні. Дякую, TAYANNA, за легку колаборацію, яку хочеться співати голосно на всю країну," , – наголосила Джамала.

TAYANNA та Джамала – "Моя Земля": дивіться відео онлайн