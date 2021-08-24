Повна промова Зеленського на День Незалежності

Під час своєї промови перед військовим парадом з нагоди 30-річчя незалежності України президент Володимир Зеленський заявив, що наша країна - це молода родина зі славетної династії Київської Русі-України, повідомляє УНИАН.

"Я вітаю всіх нас з цим великим і важливим днем. Сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю проголошення незалежності України, 30-ту річницю її здобуття, справедливіше сказати, 30-ту річницю відновлення незалежності України, бо 24 серпня 1991 року Україна відновила свою державність, а 24 серпня 2021 року Україна нарешті усвідомлює це, говорить про це та пишається цим. Адже наша історія та держава - унікальні. Нашій Конституції 25 років, але нашій Конституції й 311 років - написана Пилипом Орликом, вона нарешті вдома..." - зазначив він.

Президент наголосив, що українській гривні, на якій зображений князь Володимир, чверть століття, але насправді їй більше тисячоліття - вона існувала за князя Володимира, а український тризуб був затверджений в Конституції 25 років тому, однак він також був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви ще 1025 років тому.

Він нагадав, що цьогоріч Збройні сили України відзначають 30-ту річницю свого створення, а у 1616 році ЗСУ відзначали взяття фортеці Кафа.

Слово президента України Володимира Зеленського на військовому параді до 30-річчя Незалежності

"Все це говорить про одне: ми - молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили й будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми - молода родина зі славетної династії Київської Русі-України. З роду засновників, з роду хрестителів, з хороброго роду, з мудрого козацького роду. Ми не сироти і не знайди - ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Але ми маємо не лише почуватися відповідно, а й поводитися" , - сказав глава держави.

Зеленський додав, що у своїй промові приділив багато часу славетному минулому України, "щоб ми нарешті повірили в себе і разом будували сильну державу".

"Сильна країна - країна, яка амбітно мріє та рішуче діє, яка не боїться слова "вперше". А тому вперше за 30 років "Антонов" будує для держави три літаки, для армії будують гвинтокрили... цьогоріч будують нові танки. Сильна країна відроджує флот, будує нові бази і будує корвети. Сильна країна - це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років, яка будує тисячі кілометрів доріг, сотні шкіл, садочків та лікарень. Країна, яка перша у світі має цифрові паспорти. Яка виконує свої обіцянки і знімає недоторканність з депутатів. Яка вперше дає людям реальне право власності на землю і вперше запускає народовладдя" , - розповів він.

Глава держави підкреслив, що така країна стає партнером НАТО з розширеними можливостями, таку країну офіційно підтримають інші країни, коли вона подаватиме заяву на вступ до Євросоюзу.

"Але якщо вона буде такою країною, то їй не треба просити запрошення - проситимуть її" , - підсумував він.

Президент України заявив, що можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України.

"Ми робимо багато речей вперше, щоб час, коли Україна була великою країною, був не в останнє, і щоб часи, коли Крим і Донбас не були окуповані, також не були останніми" , - зазначив він.

Президент наголосив, що сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми, - вона проводить "Кримську платформу", де збираються 46 іноземних держав.

"Ми боремося за своїх людей там (на окупованих Росією територіях - УНІАН), бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України. Можна створити безвихідь і змушувати людей отримувати паспорти, але не можна паспортизувати їх українські серця" , - підкреслив Зеленський.

Він додав, що те, що деякі люди в Криму і на Донбасі "бояться про це сказати, не значить, що вони бояться про це думати".

"І вони повернуться, бо ми - родина. Єдине, що може нас розділяти, - це щедро накритий стіл, де ми разом обов'язково піднімемо тост за те, що стали сильною країною" , - заявив глава держави.

Також Зеленський заявив, що Україна починає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну, але поховані не в Україні - це гетьмани Запорізької Січі, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури, науки та інші.

Президент наголосив, що Україна буде повертати "не тільки своїх, а й своє". Зокрема, історичні і культурні цінності держави, що перебувають за кордоном.

"Ми більше ніколи й нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії, не дамо окуповувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, науковців, спортсменів, героїв, які перемагали нацизм" , - підкреслив Зеленський.

Президент заявив, що жоден ворог не завдав Україні більшого удару, ніж наші власні чвари.

"Ми так багато сперечаємося про минуле, а це означає, що ми не робимо висновки з власної великої історії, бо жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" , - зазначив голова держави.

Він наголосив, що сила українського народу є саме в українському народові.

"Це громадяни України всіх національностей. Сьогодні вперше в історії я хочу назвати тих, хто живе в Україні, хто є нашими громадянами, щоб нарешті ми зрозуміли, що український народ - це всі ми" , - сказав глава держави.

Зеленський перерахував десятки національностей, представники яких живуть в Україні та є її громадянами.

Зокрема, це українці, кримські татари, караїми, кримчаки, білоруси, росіяни, молдовани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, роми, грузини, гагаузи, азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени, таджики, литовці, естонці, латиші, турки, корейці, башкири, німці, словаки, чехи, фіни, албанці, чеченці, абхази, осетини та інші.

"Всі ми - громадяни України, збірна України, одна команда. Сильна, бо в ній 25 регіонів. 25 незамінних гравців. Ми непереможні, коли кожен потрібен. Адже ми розуміємо, що без гелікоптерів Запоріжжя, літаків "Антонова" Україна не підкорила б небо, без кораблів нашого Миколаєва Україна б не підкорила море, без дніпровського "Південмашу", без житомирянина Корольова, буковинця Каденюка Україна б не підкорила ніколи космос, а без харківського Т-34 - не перемогла б на полях Другої світової" , - зауважив він.

Президент додав, що без Олешківських пустель на Херсонщині, Буцького каньйону на Черкащині, базальтових стовпів Рівненщини, карпатських гір, Дніпра, Десни, Південного Бугу Україна не була б такою чарівною.

"Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина - другого, Сумщина - третього, а Донеччина - Леоніда Бикова і Сергія Бубку, Луганщина - Володимира Даля, Кіровоградщина - Карпенко-Карого і Кропивницького, а з ним і театр, Житомирщина - Лесю Українку та поезію, Полтавщина - Миколу Лисенка та оперу, Тернопільщина - Соломію Крушельницьку і божественний голос, Вінниччина - Василя Стуса та незламність духу" , - сказав глава держави.

У своїй промові він також заявив, що без Кам'янець-Подільської фортеці, Волинського замку Люберта та Акерману на Одещині Україна не така міцна, а без Лаври та Софії, костелу Святого Миколая, собору Святого Юра, Ханської мечеті у Бахчисараї та синагоги у Дніпрі Україна не така багатогранна.

На завершення президент наголосив, що поодинці кольори українського прапора - це просто кольори, а разом - "найсильніше поєднання".