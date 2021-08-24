У Києві пройде тиждень моди "Ukrainian Fashion Week

З 2 по 5 вересня в "Мистецькому арсеналі" відбудеться тиждень моди "Ukrainian Fashion Week", яку проведуть під гаслом "No Season". У програмі очікують презентацію суконь "Poustovit", церемонію нагородження переможців "Fashion Film Festival Kyiv 2021", фінал конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє" і багато іншого, повідомляє КиевВласть.

Пріоритетами "Ukrainian Fashion Week" залишаться підтримка молодих дизайнерів, сталий розвиток моди. Захід пройде в гібридному форматі, який буде включати заходи як онлайн, так і офлайн.

В рамках нового сезону тижня моди "Ukrainian Fashion Council" представить унікальний проект для молодих дизайнерів - "New Generation of Fashion". Він буде презентован у вигляді першої комплексної програми, яка стане актуальна для молодих дизайнерів України з різним професійним досвідом і прагненням до успіху в модній індустрії.

В рамках "Ukrainian Fashion Week: No Season" вперше пройде виставка сучасного мистецтва. Для участі у виставці будуть відібрані 30 робіт. Також відбудеться презентація чайних суконь (неформальний жіноче вбрання для дому та прогулянок ) від бренду "Poustovit", церемонія нагородження переможців "Fashion Film Festival Kyiv 2021", фінал конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє", презентація фотосесії " Дрес-код казино ", стилістом якої виступив дизайнер Кирило Харітонцев, а фотографом - Валерій Ведута, і інші активності.