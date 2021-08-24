Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна привітала співвітчизників з 30-річчям незалежності країни. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року в Токіо зазначила, що відчуває гордість у зв'язку з національним святом, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram спортсменка опублікувала відеоколлаж, на якому зібрала різні фото, пов'язані з Україною. Вона також додала, що святкує цей день з усією нацією.

Еліна Світоліна взяла медаль Олімпійських ігор.

Світоліна привітала українців з Днем Незалежності.

"Незалежність... Скільки сили, гідності та любові в цьому слові! Ми українці – переможці. Ми сильні духом, цілеспрямовані, ми шануємо і поважаємо свою культуру, традиції та історію. Ми святкуємо сьогодні цей день разом!" – підписала пост Еліна. При цьому варто відзначити, що запис зроблено українською мовою.

Еліна Світоліна з "бронзою" ОІ-2020

Еліна Світоліна на Олімпіаді в Токіо.