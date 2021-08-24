Легендарної Windows XP сьогодні виповнилося 20 років

Зараз увагу користувачів приковує прийдешній реліз Windows 11, але сьогодні є привід згадати іншу, дійсно легендарну операційну систему. Сьогодні, 24 серпня виповнюється 20 років Windows XP і, як виявилося, багато хто користується їй досі, вважаючи за краще прийшли на зміну продуктам, повідомляє 3Dnews.

Фактично сьогодні багато комп'ютерів по всьому світу до сих пір працюють на Windows XP, хоча більше десятка років минуло з моменту припинення підтримки ОС з боку Microsoft. Система була представлена в серпні 2001 року, хоча фактично продажі почалися в жовтні.

За словами учасників команди, що створювала Windows XP, від нової ОС очікували стабільності Windows 2000, більше орієнтованої на корпоративних користувачів. При цьому для користувача інтерфейс був в основному запозичений у скептично прийнятої покупцями Windows Millenium (Windows ME).

Нову операційну систему побудували на тому ж ядрі, що і Windows NT, більш того, це була перша призначена для користувача операційна система Windows, не заснована на DOS або Windows 95. За спогадами користувачів, це була і найбільш стабільна з версій. Починаючи з Windows XP, число падінь системи зменшувалася, причому з випуском Windows Vista в 2007 році багато з різних причин вважали за краще відмовитися від переходу.

Багато зберегли Windows XP і сьогодні. За даними сервісу StarCounter, порядку 0,59% комп'ютерів на Windows досі використовують Windows XP. З урахуванням загального числа користувачів, мова йде про мільйони машин зі старою ОС.

Звичайно, вона вже застаріла - Microsoft не випускала оновлень роками, багато сучасне ПЗ не підтримується і в цілому користуватися старою розробкою не рекомендується з різних причин. Проте відомо, що буквально кілька років тому на ній все ще працювали сотні тисяч банкоматів по всьому світу.

Поки невідомо, чи стане «новою Windows XP» версія Windows 11 або цей титул за підсумком отримає Windows 10 - вимога нової платформи до наявності модуля TPM і досить сучасного заліза може позначитися на популярності ще не вийшов ПО. Не виключено, що через двадцять років після релізу Windows 10 у неї також все ще будуть свої прихильники.