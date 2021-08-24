Volvo зупинить виробництво автомобілів в Швеції

Компанія Volvo Cars, що належить китайській Geely Holding, зупинить виробництво на своєму заводі в Торсланді на околиці шведського Гетеборга через брак автомобільних чіпів. Згідно з наявними даними, виробництво буде простоювати весь наступний тиждень, повідомляє 3Dnews.

Про це пише інформаційне агентство Reuters з посиланням на представника компанії.

«Через поточної ситуації з нестачею комплектуючих, яка обумовлена глобальним дефіцитом напівпровідникової продукції і новими спалахами COVID-19, Volvo Cars вирішила призупинити виробництво в Торсланді на тиждень з 30 серпня по 3 вересня. Виробництво планується відновити в неділю, 5 вересня », - йдеться в повідомленні представника компанії .

Глобальний дефіцит напівпровідникової продукції протягом всього року робить негативний вплив на автовиробників по всьому світу. Деякі компанії раніше вже були змушені призупиняти виробництво транспортних засобів через брак автомобільних чіпів. Що стосується Volvo Cars, то це не перший подібний випадок. Автовиробник робив вимушену зупинку виробництва через дефіцит чіпів кілька тижнів тому.

Варто відзначити, що в минулому місяці Volvo Cars оголосила про повернення до отримання прибутку за підсумками першого півріччя. Цьому сприяло зростання попиту на електромобілі. На тлі цього автовиробник розглядає можливість виходу на Стокгольмську фондову біржу пізніше в цьому році.