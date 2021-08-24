У Раді розпочалося урочисте засідання з нагоди Дня незалежності

Верховна рада зібралася на урочисте засідання з нагоди Дня незалежності України. У його рамках голосування не заплановані, повідомляє РБК-Украина.

Зазначимо, урочисте засідання Ради буде присвячене 30-й річниці прийняття Акту проголошення незалежності України.

На засідання прибув президент України Володимир Зеленський, нардепи минулих скликань, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також інші високопоставлені чиновники і зарубіжні гості.

Прапор незалежності України до сесійної заливнесли діти з території, яка межує з окупованою, і переможці конкурса "Незалежність моєї країни".