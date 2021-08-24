Паралімпіада-2020: медальний залік

У японському Токіо з 24 серпня по 5 вересня проходять XVI Паралімпійські літні ігри. У змаганнях беруть участь понад 4500 атлетів зі 163 країн світу, повідомляє Обозреватель.

За 11 змагальних днів будуть розіграні 539 комплектів нагород у 22 видах спорту. До програми Паралімпіади-2020 внесені бадмінтон і тхеквондо, які замінять один із видів паралімпійського футболу і вітрильний спорт.

Паралімпійська збірна України. Джерело: paralympic.org.ua

На Іграх у Токіо Україну представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше наших співвітчизників виступить у плаванні (40) і легкій атлетиці (32).

Склад збірної України на Паралімпіаді-2020 за видами спорту:

Плавання – 40

Легка атлетика – 32

Академічне веслування – 9

Фехтування на візках – 9

Теніс настільний – 8

Пауерліфтинг – 8

Дзюдо – 8

Голбол – 7

Кульова стрільба – 7

Паратріатлон – 5

Параканое – 4

Тхеквондо – 3

Стрільба з лука – 3

Бадмінтон – 1

Велоспорт – 1

Україна на Паралімпійських іграх.

Розклад Паралімпіади-2020.

Зазначимо, що на Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро Україна увійшла до топ-3 медального заліку, поступившись лише Китаю і Великобританії. Відзначимо, що в Бразилії не виступали російські спортсмени.

Вашій увазі медальний залік Паралімпіади-2020.