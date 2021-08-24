Паралімпіада-2020: медальний залік
У японському Токіо з 24 серпня по 5 вересня проходять XVI Паралімпійські літні ігри. У змаганнях беруть участь понад 4500 атлетів зі 163 країн світу, повідомляє Обозреватель.
За 11 змагальних днів будуть розіграні 539 комплектів нагород у 22 видах спорту. До програми Паралімпіади-2020 внесені бадмінтон і тхеквондо, які замінять один із видів паралімпійського футболу і вітрильний спорт.
На Іграх у Токіо Україну представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше наших співвітчизників виступить у плаванні (40) і легкій атлетиці (32).
Склад збірної України на Паралімпіаді-2020 за видами спорту:
- Плавання – 40
- Легка атлетика – 32
- Академічне веслування – 9
- Фехтування на візках – 9
- Теніс настільний – 8
- Пауерліфтинг – 8
- Дзюдо – 8
- Голбол – 7
- Кульова стрільба – 7
- Паратріатлон – 5
- Параканое – 4
- Тхеквондо – 3
- Стрільба з лука – 3
- Бадмінтон – 1
- Велоспорт – 1
Зазначимо, що на Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро Україна увійшла до топ-3 медального заліку, поступившись лише Китаю і Великобританії. Відзначимо, що в Бразилії не виступали російські спортсмени.
Вашій увазі медальний залік Паралімпіади-2020.