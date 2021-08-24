Паралімпіада-2020: медальний залік

У японському Токіо з 24 серпня по 5 вересня проходять XVI Паралімпійські літні ігри. У змаганнях беруть участь понад 4500 атлетів зі 163 країн світу, повідомляє Обозреватель.

За 11 змагальних днів будуть розіграні 539 комплектів нагород у 22 видах спорту. До програми Паралімпіади-2020 внесені бадмінтон і тхеквондо, які замінять один із видів паралімпійського футболу і вітрильний спорт.

Паралімпійська збірна України.
Паралімпійська збірна України. Джерело: paralympic.org.ua

На Іграх у Токіо Україну представляють 143 спортсмени в 15 видах спорту. Найбільше наших співвітчизників виступить у плаванні (40) і легкій атлетиці (32).

Склад збірної України на Паралімпіаді-2020 за видами спорту:

  • Плавання – 40
  • Легка атлетика – 32
  • Академічне веслування – 9
  • Фехтування на візках – 9
  • Теніс настільний – 8
  • Пауерліфтинг – 8
  • Дзюдо – 8
  • Голбол – 7
  • Кульова стрільба – 7
  • Паратріатлон – 5
  • Параканое – 4
  • Тхеквондо – 3
  • Стрільба з лука – 3
  • Бадмінтон – 1
  • Велоспорт – 1
Україна на Паралімпійських іграх.
Україна на Паралімпійських іграх.

Розклад Паралімпіади-2020.
Розклад Паралімпіади-2020.

Зазначимо, що на Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро Україна увійшла до топ-3 медального заліку, поступившись лише Китаю і Великобританії. Відзначимо, що в Бразилії не виступали російські спортсмени.

Вашій увазі медальний залік Паралімпіади-2020.

Медальний залік Паралімпіади-2020.
Медальний залік Паралімпіади-2020.
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