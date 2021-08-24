Почалися офіційні поставки Tesla Model Y в Європу

Статистика китайського виробництва електромобілів Tesla, які випускаються там в асортименті двох моделей, Model 3 і Model Y, однозначно вказувала на готовність компанії поставляти їх на експорт. Седани Model 3 шанхайської збірки вже кілька місяців поставляються в Європу, тепер компанію їм склали і кросовери Model Y, повідомляє 3Dnews.

Нагадаємо, що спочатку Tesla розраховувала почати серійне виробництво кросоверів Model Y на підприємстві в околицях Берліна з середини поточного року, але будівництво та узгодження затяглися, і терміни були упущені. Зате в Китаї утворилися деякі надлишки продукції Tesla, якщо так можна висловитися, тому початок поставок кросоверів Model Y з Шанхая в Європу найкращим чином відповідає інтересам компанії.

Минулого місяця Tesla відправила на експорт з Китаю понад 8000 примірників Model Y, основна частина цієї партії повинна знайти своїх володарів серед європейських клієнтів. Перші машини китайської зборки вже прибули в представництва Tesla в Німеччині, як зазначає Electrek з посиланням на фотографії, опубліковані в соціальних мережах їх співробітниками. Ці кросовери були помічені в Норвегії, Нідерландах та інших європейських країнах, де продукція Tesla пропонується офіційно. Збирати Tesla Model Y в Німеччині компанія розраховує почати в жовтні, і тільки після цього обсяги продажів в регіоні зможуть досягти значних величин.