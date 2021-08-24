Ревматоїдний артрит: тривожні симптоми захворювання

Більшість людей знають, що біль в суглобах - частий симптом артриту. Але є ряд симптомів, котрі часто залишаються непоміченими або про які ви можете не знати, повідомляє Країна здоров'я.

Симптоми, які вказують на те, що ви схильні до ризику артриту, включають: вузлики на шкірі, сухі очі, сухість в роті, вузлики.

Ревматоїдні вузлики - це тверді утворення, які утворюються під шкірою. Це симптом, який є унікальним для ревматоїдного артриту і зазвичай виникає біля суглобів, уражених цим захворюванням.

Якщо у вас ревматоїдний артрит (РА) або вовчак, ви також схильні до підвищеного ризику синдрому Шегрена, аутоімунного захворювання, основними симптомами якого є сухість у роті і очах, повідомляє Фонд артриту.

Аутоімунні захворювання, такі як артрит, можуть привести до того, що кількість тромбоцитів в крові людини впаде нижче нормального рівня. Коли людина страждає артритом, його організм використовує або руйнує тромбоцити швидше, ніж виробляє їх, що може викликати у вас більш легкі синці.

"Ваш лікар може провести медичний огляд і зробити загальний аналіз крові, щоб визначити, чи є у вас низький рівень тромбоцитів через хворобу або ліків, і, можливо, порекомендувати альтернативи лікування", - розповів доктор Рошель Розіан, ревматолог з клініки Клівленда.

Також незвичайні симптоми артриту можуть включати: пришвидшення пульсу, висока температура, випадання волосся, онімілі ноги, проблеми зі сном, легкі синці, напади запаморочення, хворе горло, хворобливі очниці, мозковий туман.