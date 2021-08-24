Зеленський запросив прем'єр-міністра Ізраїлю відвідати Україну
Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові запросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета відвідати Україну, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це Зеленський написав в Twitter.
"Мав приємну телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. Пан прем'єр-міністр привітав Україну з 30-річчям незалежності. Від імені українського народу подякував дружній народ Ізраїлю за солідарність і теплі слова підтримки! Запросив Нафталі Бенета відвідати нашу країну", - написав президент.