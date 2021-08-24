Ектор Хіменес-Браво зворушливо привітав з Днем Незалежності України

У вівторок, 24 серпня, весь світ вітає Україну з 30 річницею Незалежності. До привітань долучився іменитий шеф-кухар і суддя шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. З нагоди свята він приміряв образ козака, повідомляє 24 Канал.

Як і годиться легендарному персонажу, Ектор Хіменес-Браво одягнув білу сорочку з вишивкою на грудях і манжетах, червоні шаровари, які підперезав широким золотистим поясом, і хутряну козацьку шапку. Позуючи перед камерою, він розгорнув синьо-жовтий прапор, котрий ефектно розвівався на вітрі.

У підписі до промовистого фото шеф-кухар зізнався: закохався в Україну з першої прогулянки по Ярославовому Валу, що неподалік Золотих воріт. Вона подарувала йому не лише популярність і визнання, а й найкращих 11 років його життя.