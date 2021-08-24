В Одеській затоці пройшов військово-морський парад

Військово-морський парад на честь Дня незалежності України відбувся сьогодні в Одеській затоці, повідомляє Думська.

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У парадному строю пройшли 26 кораблів і суден Військово-морських сил України, Морської охорони ДПСУ, Морської пошуково-рятувальної служби та країн-партнерів - Італії, Болгарії, Румунії, Грузії.

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Почалося все з прямого включення з Києва-учасники і гості змогли почути виступ президента України Володимира Зеленського.

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Далі почалася основна частина параду.

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Після урочистого проходження кораблів і суден були показові виступи.

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Глядачі змогли побачити відображення незаконного вторгнення в територіальні води України з артилерійської дуеллю, десантування бойових плавців, розвідку берега з моря і повітря, висадку морських піхотинців і техніки з борта середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко», проходження сигнальних катерів і рятувальну операцію.

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