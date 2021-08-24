На цьому тижні до Землі наблизиться масивний астероїд

На цьому тижні на орбіту Землі вийде масивний астероїд класу "Аполлон" розміром вдвічі більший за лондонський Біг-Бен, повідомляє УНИАН.

Про це пише Daily Star.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) відстежує космічне тіло, що отримало назву 2021 PT, розмір якого становить 110-240 метрів.

Астероїд рухається зі швидкістю близько 26 тис. кілометрів на годину. Максимально близько до Землі він підійде 29 серпня.

Однак навіть цього дня відстань до нашої планети становитиме понад 4,8 мільйона кілометрів, тому безпосередньої загрози для Землі він не представляє. Для порівняння: Місяць знаходиться в 384,4 тис. кілометрів від нас.

Ще один астероїд, за яким стежить NASA, - це 2011 UC292. Його діаметр менший, ніж у 2021 PT і становить від 73 до 160 метрів, але він рухається з більшою швидкістю - 30,7 тис. кілометрів на годину.

24 серпня він також пройде повз Землю на безпечній відстані понад 3,2 млн кілометрів.