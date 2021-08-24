Франція підтвердила візит Макрона в Україну - Кулеба
Президент Франції Еммануель Макрон прилетить до України з візитом. Міністр МЗС країни Жан-Ів Ле Дріан підтвердив відповідну інформацію, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - відзначив Дмитро Кулеба.
Україна, зі свого боку, чекає на новий етап співробітництва з Францією.
Автор: Сергій Пишкін