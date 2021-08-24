Податкова порівняє реальні доходи всіх українців з офіційними

Розроблюваний Міністерством фінансів законопроєкт про непрямі методи податкового контролю громадян буде припускати "зіставлення реального способу життя фізичної особи з наявною податковою інформацією про отримані ним доходи та сплачених з них податки", повідомляє UBR.

Контролюючі органи будуть зіставляти реальне життя і доходи всіх фізосіб-платників податку.

Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснював наслідки перевірки витрат податкової: в разі, якщо контролери виявлять розбіжність між доходами і витратами, то попросять платника податків пояснити, з яких коштів були здійснені ті чи інші витрати.

Якщо він не зможе підтвердити легальність коштів, то повинен буде сплатити з непідтвердженої суми 18% ПДФО.

Підтвердити витрати, за словами Гетманцева, платник податків зможе витратами за все життя. Водночас він може скористатися податковою амністією і легалізувати раніше придбані активи, з яких не платив податків.

Ставка в рамках амністії буде набагато нижче, ніж ПДФО, а саме амністування триватиме рік - з 1 вересня 2021-го по 1 вересня 2022 року.

У Мінфіні нагадали, що доручення розробити законопроєкт про посилення контролю за повнотою оподаткування доходів фізосіб Кабінет міністрів отримав від Верховної Ради - цей обов'язок міститься в прийнятому 15 червня законі №1539 "про податкову амністію".

Подати в парламент законопроєкт КМУ повинен протягом 9 місяців з моменту вступу в силу закону №1539, тобто до 16 березня 2022 року.

У Мінфіні не відповіли на питання, коли закон про "перевірці витрат" українців може набрати чинності, проте Данило Гетманцев вважає, що це буде зроблено тільки після завершення податкової амністії і не раніше 2023 року.