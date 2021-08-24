Литва "покарає" свої компанії за торгівлю з Білоруссю

Влада Литви вирішили покарати деякі свої компанії й залишити їх без державної підтримки. Підприємства, які торгують з Білоруссю, не отримують субсидії з бюджету, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте.

Вона зазначила, що ті, хто займається бізнесом з Білорусією, "вже звикли до несподіванок з боку автократичної держави". Міністр визнала, що є труднощі, оскільки деякі литовські компанії постраждали від санкцій ЄС проти Мінська і взаємних обмежувальних заходів.

У серпні глава держкомпанії "Летувос гележінкеляй" ("Залізниці Литви") Мантас Бартушка говорив, що втрата транзиту білоруських калійних добрив призведе до дефіциту коштів на утримання інфраструктури залізниць в розмірі 60 мільйонів євро. Ці гроші, на його думку, потрібно компенсувати субсидіями з держбюджету.

На початку липня влада Литви ввели режим надзвичайного стану через наплив нелегальних мігрантів з території Білорусії. У міграційному кризі Вільнюс звинуватив Мінськ і особисто білоруського президента Олександра Лукашенка. У Литві вважають, що влада Білорусі використовує нелегалів для "гібридної атаки" на європейські країни.