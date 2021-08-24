Volkswagen ID.3 згорів після зарядки (відео)

Це далеко не єдиний випадок, коли батарейні машини ні з того ні з сього охоплюються вогнем, повідомляє Motor 1.

Днями в Гронінгені (Нідерланди) відбулося дуже дивна пригода. Volkswagen ID.3 загорівся під час стоянки після відключення від зарядної станції.

Ситуація розгорталася наступним чином: господиня машини вийняла штекер з порту, далі вона посадила свою дитину в машину і хотіла їхати, як раптом повалив дим.

Жінка встигла врятувати дитину і відійти з ним на безпечну відстань, сам же електрокар дуже скоро був охоплений вогнем. Страшно уявити, що було б, якби вона почала рух або забарилася з прийняттям рішення.

При пожежі ніхто з людей не постраждав, а ось припаркований поруч Nissan Leaf, на жаль, так. Звичайно, «фольксвагеновци» обіцяють у всьому розібратися, але лякає інше - виходить, електричний автомобіль може ось так просто спалахнути.

Спровокувати небезпечну і навіть смертельну ситуацію можуть і інші сучасні технології - автопілот. Першу смерть на свій рахунок електронний асистент записав в травні 2016- го: Tesla Model S не розпізнає вантажівка і залетіла під напівпричіп. У 2017-му аварію з летальним результатом спровокувала Model 3. Кросовер Model X теж є в списку - безпілотна система не розпізнала пошкоджений відбійник, в тому ДТП загинув інженер Apple Вей Лунь Хуан. Причому раніше він кілька разів звертався в сервісний центр зі скаргами на неадекватне поводження автопілота.