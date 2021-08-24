Створено універсальний імплант барабанної перетинки, повністю відновлює слух

Створено універсальний імплант барабанної перетинки, повністю відновлює слух

Перфорація барабанної перетинки приводить до болю і погіршення слуху, а виправити такий дефект вкрай складно. PhonoGraft, розроблений вченими з Гарварда, являє собою імплантат, надрукований на 3D-принтері, який може залатати пошкодження, стимулюючи зростання природних клітин, повідомляє Популярна механика.

Створено універсальний імплант барабанної перетинки, повністю відновлює слух

Новий імплант не просто заміщає втрачену перетинку, але також дозволяє організму виростити на її місці нову. Винахід вже запущено в промислове виробництво.

Барабанна перетинка являє собою тонку освіту з еластичних тканин, яке вібрує у відповідь на звукові хвилі та перетворює їх в електричні сигнали, які може інтерпретувати мозок. Але якщо перетинку проткне сторонній предмет (наприклад, ватяна паличка) або розірве вплив дуже гучного шуму, вона повністю виходить з ладу. Що ще гірше, без цього бар'єру віруси й бактерії можуть проникнути у внутрішнє вухо і викликати серйозну інфекцію.

Зараз кращим лікуванням є так звана тимпанопластика, яка містить відновлення барабанної перетинки з використанням трансплантатів власної тканини пацієнта. Але такий трансплантат вже не проводить звук так само добре, як здорова перетинка; крім того, процедура вимагає виконання розрізу за вухом, що збільшує ризик помилки.

Зовнішній вигляд нового імпланта в порівнянні зі справжньою перетинкою
Зовнішній вигляд нового імпланта в порівнянні зі справжньою перетинкою. Wyss Institute at Harvard University

PhonoGraft розроблений спеціально для вирішення цих проблем. Імплант імітує складну форму природної барабанної перетинки, яка має візерунок у вигляді «спиць» подібно колесу велосипеда. Він виготовлений з спеціально розроблених чорнила на основі синтетичного полімеру для 3D-друку. Сам імплант не тільки відновлює слух, а й забезпечує основу для регенерації власних клітин реципієнта. Випробування на шиншил, у яких анатомія вух і діапазон чутності схожі з людськими, виявилися перспективним.

Аарон Ременшнайдер, один з учасників проекту розповів: «Тести слухових функцій показали повне відновлення звукопровідності, що раніше було майже недосяжно. Потім ми вперше зазирнули у вушний канал за допомогою ендоскопа. Там ми побачили лише "привид" нашого трансплантата, який успішно замещался новою тканиною - чудово відновилася барабанною перетинкою з характерним радіально-круговим візерунком ».

В якості додаткового бонусу PhonoGraft можна вводити через слуховий прохід, що робить процес менш інвазивних.

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