Створено універсальний імплант барабанної перетинки, повністю відновлює слух

Перфорація барабанної перетинки приводить до болю і погіршення слуху, а виправити такий дефект вкрай складно. PhonoGraft, розроблений вченими з Гарварда, являє собою імплантат, надрукований на 3D-принтері, який може залатати пошкодження, стимулюючи зростання природних клітин, повідомляє Популярна механика.

Новий імплант не просто заміщає втрачену перетинку, але також дозволяє організму виростити на її місці нову. Винахід вже запущено в промислове виробництво.

Барабанна перетинка являє собою тонку освіту з еластичних тканин, яке вібрує у відповідь на звукові хвилі та перетворює їх в електричні сигнали, які може інтерпретувати мозок. Але якщо перетинку проткне сторонній предмет (наприклад, ватяна паличка) або розірве вплив дуже гучного шуму, вона повністю виходить з ладу. Що ще гірше, без цього бар'єру віруси й бактерії можуть проникнути у внутрішнє вухо і викликати серйозну інфекцію.

Зараз кращим лікуванням є так звана тимпанопластика, яка містить відновлення барабанної перетинки з використанням трансплантатів власної тканини пацієнта. Але такий трансплантат вже не проводить звук так само добре, як здорова перетинка; крім того, процедура вимагає виконання розрізу за вухом, що збільшує ризик помилки.

Зовнішній вигляд нового імпланта в порівнянні зі справжньою перетинкою. Wyss Institute at Harvard University

PhonoGraft розроблений спеціально для вирішення цих проблем. Імплант імітує складну форму природної барабанної перетинки, яка має візерунок у вигляді «спиць» подібно колесу велосипеда. Він виготовлений з спеціально розроблених чорнила на основі синтетичного полімеру для 3D-друку. Сам імплант не тільки відновлює слух, а й забезпечує основу для регенерації власних клітин реципієнта. Випробування на шиншил, у яких анатомія вух і діапазон чутності схожі з людськими, виявилися перспективним.

Аарон Ременшнайдер, один з учасників проекту розповів: «Тести слухових функцій показали повне відновлення звукопровідності, що раніше було майже недосяжно. Потім ми вперше зазирнули у вушний канал за допомогою ендоскопа. Там ми побачили лише "привид" нашого трансплантата, який успішно замещался новою тканиною - чудово відновилася барабанною перетинкою з характерним радіально-круговим візерунком ».

В якості додаткового бонусу PhonoGraft можна вводити через слуховий прохід, що робить процес менш інвазивних.