Південна Корея вдарить по Google і Apple

Південна Корея заборонить Google і Apple стягувати комісійні з розробників програмного забезпечення за покупки в додатках. Як пише Reuters, це перший подібний обмеження з боку великої економіки, і воно може завдати істотної шкоди доходам технологічних гігантів, повідомляє Лента.Ру.

24 серпня уряд розгляне поправку до закону про телекомунікаційному бізнесі, що отримала назву «Закон проти Google». Ця поправка заборонить операторам домінуючих на ринку магазинів додатків примушувати розробників використовувати певні платіжні системи.

Apple і Google зіткнулися з глобальною критикою, бо вони вимагають, щоб розробники програмного забезпечення, що використовують їх магазини додатків, використовували певні платіжні системи всередині додатків, які стягують комісію до 30 відсотків за покупки в додатку. У 2020 році Європейський Союз запропонував закон про цифрових ринках, націлений на комісійні для магазинів додатків. Правила призначені для великих компаній, але деякі європейські законодавці хочуть їх посилити, щоб ті вдарили насамперед по американським технологічним гігантам.

Google обіцяв, що знизить що стягується з розробників плату за обслуговування з 30 відсотків до 15 відсотків з першого мільйона доларів доходу, отриманого ними за рік. Apple зробила аналогічні кроки. Для «яблучної» корпорації корпорації комісійні від покупок в додатках є ключовою частиною її бізнесу з надання послуг на суму 53,8 мільярда доларів. Ці ж комісійні стають основними витратами для деяких розробників додатків.

Після антимонопольного позову виробника популярної гри Fortnite проти Apple стало відомо, що Epic Games виплатив Apple комісійні в розмірі 100 мільйонів доларів протягом двох років. Судовий розгляд між Fortnite і «яблучної» корпорацією почалося після того, як Epic Games додали в свій додаток можливість купувати внутрішньоігрову валюту через платіжну систему Epic Direct. З таких покупок виробники Fortnite могли не платити комісійні. У підсумку гра була видалена з App Store за порушення правил, після чого і пішов позов до суду.