Будівлю КМДА облили червоною фарбою

Після завершення урочистостей на Хрещатику, невідомий чоловік облив червоною фарбою сходи біля КМДА. Окрім цього, він він залив постамент з державним прапором і табличкою «Український національний прапор піднято 24 липня 1990 року», повідомляє Киев Медиа.

Водночас біля самої таблички вандал залишив відбиток руки з червоної фарби.

Правоохоронці зафіксували цей інцидент.

Наразі, після завершення слідчих дій, фахівці ШЕУ Шевченківського району прибрали наслідки акту вандалізму.