Розкрито зв'язок між зневодненням і проблемами з серцем

Дотримання норми гідратації організму через пиття або вживання їжі протягом усього життя може знизити ризик розвитку серцевої недостатності. Це довели вчені Національного інституту серця, легенів і крові в США, повідомляє Лента.Ру.

Результати дослідження, які розкривають зв'язок між зневодненням і віковими захворюваннями, представлені на конгресі Європейського товариства кардіологів, коротко про них розповідається в пресреліз на EurekAlert.

Рекомендації по добовому споживанню рідини варіюються від 1,6 до 2,1 літра для жінок і від 2 до 3 літрів для чоловіків, проте результати опитувань показують, що багато людей не досягають навіть нижніх меж. Коли люди п'ють менше рідини, концентрація натрію в сироватці збільшується. Коли організм намагається підтримувати рівень гідратації, активуються процеси, які сприяють розвитку серцевої недостатності.

Дослідники перевірили, чи може концентрація натрію в сироватці крові в середньому віці служити показником гідратації організму протягом усього життя людини й передбачати розвиток серцевої недостатності через 25 років. Фахівці також вивчили зв'язок між гідратацій і потовщенням стінок основний помпової камери серця (лівого шлуночка), званої гіпертрофією лівого шлуночка.

Аналіз був проведений за участю 15 792 дорослих в рамках дослідження ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities). На момент початку обстеження учасникам було від 44 до 66 років, і стан організму відстежували до віку від 70 до 90 років в ході чотирьох візитів до лікарів. Добровольців розділили на чотири групи в залежності від їх середньої концентрації натрію в сироватці крові під час першого і другого візитів (проведених в перші три роки): 135-139,5, 140-141,5, 142-143,5 і 144-146 ммоль / л. Потім для кожної групи дослідники проаналізували частку людей, у яких розвинулася серцева недостатність і гіпертрофія лівого шлуночка під час п'ятого візиту (25 років тому).

Виявилося, що більш висока концентрація натрію в сироватці крові в середньому віці була пов'язана як з серцевою недостатністю, так і з гіпертрофією лівого шлуночка. Цей зв'язок зберігалася при обліку таких сторонніх чинників, як вік, артеріальний тиск, функція нирок, холестерин в крові, глюкоза в крові, індекс маси тіла, стать і статус куріння. Ризик гіпертрофії лівого шлуночка і серцевої недостатності у віці від 70 до 90 років почав зростати, коли рівень натрію в сироватці перевищив 142 ммоль / л в середньому віці.