Ющенко розповів про стан здоров'я Кравчука

Екс-президент Віктор Ющенко повідомив про стан здоров'я першого президента Леоніда Кравчука, повідомляє УНИАН.

Про це він розказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, у якому стані наразі перебуває Кравчук.

"Бореться... Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, - я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й усе" , - сказав Ющенко.

Як повідомлялось, Кравчук після операції на серці з кінця червня перебуває в реанімації. Він підключений до апарату штучної вентиляції легень.

28 червня він пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції, адже готувався до операції.

Операцію йому провели в Києві 29 червня. Тоді ЗМІ повідомляли, що він відновлюється після операції в лікарняній палаті й відчуває себе добре, оскільки операція пройшла за планом без будь-яких побічних проблем.