Очільник МЗС Угорщини поскаржився на Україну в Москву

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим поскаржився на те, що Україна нібито порушує угоди щодо угорців Закарпатської області. Зокрема, ущемляє їх у праві навчатися рідною мовою, повідомляє РБК-Україна.

Про це Сійярто заявив на пресконференції в Москві.

"Що стосується ситуації в Україні, тут наша позиція однозначна - ми завжди підтримували суверенітет України, це ніколи не було під питанням. Але так само ми підтримуємо і наступну позицію: ми вважаємо, що не можна порушувати інтереси національних етнічних меншин. Ми також бачимо, що Україна порушує багато угод" , - зазначив Сійярто.

За його словами, до 2015 в Україні був закон, який давав можливість угорській меншині навчатися рідною мовою.