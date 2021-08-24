В Одесі розвісили банери з образами Зеленського

Одесі на мостах і шляхопроводах розвісили образливі банери на адресу президента Володимира Зеленського. Правоохоронці встановлюють зловмисників, повідомляє InfoResist.

Зазначається, що кілька банерів були помічені в різних районах Одеси сь﻿огодні вранці.

За фактом протиправних дія розпочато досудове розслідування по ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

У соцмережах одесити публікують фото плакатів, на яких величезними літерами написано «Зеля ху**о».

Як пишуть місцеві ЗМІ, правоохоронці вже зняли всі банери.