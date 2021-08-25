Розроблено новий пристрій для штучної вентиляції легенів

Дослідники з Великобританії створили дешевий аналог апарату для штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Розробка призначена для проведення СИПАП-терапії - штучної вентиляції легенів постійним позитивним тиском повітря, що допомагає дихати хворим із середнім і тяжким перебігом COVID-19, повідомляє Лента.Ру.

Зазвичай електровентилятор в пристрої з'єднаний з так званим дихальним контуром, що складається з маски для обличчя, фільтра, який контролює потік кисню в клапані, і трубки для видиху. Пристрій здатний створювати чотири різних рівнів тиску повітря в залежності від потреб пацієнта.

В ході випробувань на здорових добровольцях апарат успішно підтримував необхідний рівень насичення крові киснем (від 96 до 100 відсотків), не викликавши гіпоксії або гіперкапнії - надлишку вуглекислоти в крові. Опис своєї нової розробки вчені представили в журналі Frontiers in Medical Technology. Розробники особливо підкреслюють, що апарат призначений для країн з низьким і середнім доходом на душу населення. Він також розрахований на роботу з концентраторами кисню. Його клінічні випробування проходять в Уганді.