Ротару отримала нагороду "Національна легенда України"

До 30-річчя Незалежності нашої країни Софія Ротару отримала престижну нагороду "Національна легенда України". Знаменита артистка почала свою кар'єру в кінці 1960-х у співпраці з Володимиром Івасюком, повідомляє Clutch.

Як заявив Зеленський, про Софію Ротару можна сказати дуже багато: "В її активі більше 400 пісень, які були імпортовані на 10 різних мовах. Про те, у скількох країнах вона є народною артисткою. Про те, скільки президентів її нагороджували. Про те, що вона виконала найвідомішу українську пісню століття. Але все це буде менш вагомим за ці три слова — Софія Михайлівна Ротару".

Про це повідомляє Офіс президента на офіційній сторінці в Facebook.