Глава ЦРУ таємно зустрівся з талібами

Директор ЦРУ Вільям Бернс провів таємні переговори з главою політичного крила терористичної організації "Талібан" Абдулою Гані Барадаром, повідомляє Кореспондент.

Про це пише Washington Post з посиланням на джерела.

Передбачається, що Бернс обговорював з талібами наближення 31 серпня - до цієї дати американська сторона повинна вивести всі війська з Афганістану і закінчити евакуацію громадян. WP зазначає, що Барадар є де-факто главою "Талібану".

У ЦРУ не коментували цю інформацію.