Акції та знижки: як українці економлять на продуктах і одязі

Більшість українців почали частіше купувати товари на розпродажах, ніж це було до пандемії. Найчастіше по акціях купують продукти, одяг і взуття, косметику та парфумерію, повідомляє UBR.

Про це свідчать результати дослідження порталу Picodi.com.

Найрідше по знижкам українці шукають ліки, прикраси та автомобілі (або автозапчастини).

При цьому деякі покупки громадяни готові відкласти в очікуванні зниження ціни. Перш за все, це електроніка і побутова техніка (88%), одяг і взуття (85%), косметика і парфумерія (82%), послуги, пов'язані з відпусткою і подорожами.

А є товари, які українці вважають за краще купити тут і зараз, незалежно від вартості. Серед них ліки (52%), автомобілі та автозапчастини (47%), продукти (46%), книги (43%), зоотовари (43%) і доставка їжі (43%).

Завдяки знижкам і акцій можна добре заощадити - так вважає більшість опитаних чоловіків і жінок. Багато також думають, що початкова ціна занадто завищена.

Серед найпопулярніших способів заощадити українці назвали такі:

кешбек;

купонні сервіси;

сайти порівняння цін;

додатки для покупки нерозпроданих страв.

У той же час деякі категорії людей не купують товари по акції, тому що, на їхню думку, так продають неактуальну продукцію або гіршої якості. А хороші товари коштують своєї ціни.