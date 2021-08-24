Економіка Афганістану продовжує стрімке падіння

"Талібан" оголосив, що виконувачем обов'язків керівника центрального банку призначений маловідомий чиновник Мохаммад Ідріс. У цей час економіка країни переживає серйозну кризу - банкоматах закінчується готівка, а ціни на товари першої необхідності стрімко ростуть, повідомляє Лента.Ру.

Мохаммад Ідріс раніше очолював економічну комісію руху. Офіційний представник "Талібану" Забіхула Муджахед написав в Twitter, що чиновник "займеться насуваються проблемами банківської сфери і проблемами людей" як глава банку DA Афганістан. Про Ідріса відомо мало і дані про його освіту і професійну кваліфікацію в області грошово-кредитної, валютної та банківської політики відсутні.

Діяльність економічної комісії "Талібану" останні 20 років ставилася до тіньового сектору економіки. Рада Безпеки ООН заявив, що організація займалася збором незаконних податків з підприємств і фермерів для фінансування терористичного угруповання.

Банки закрилися незадовго після того, як бойовики взяли Кабул під свій контроль, і відтоді в банкоматах постійно закінчується готівка. В середині серпня курс афганської валюти впав до рекордно низького рівня. За словами Забіхула Муджахеда, зараз таліби ведуть переговори з банками, мотивуючи їх почати роботу найближчим часом. Бойовики патрулюють весь Кабул для забезпечення безпеки, в тому числі від грабіжників.

Викладач англійської мови Мустафа Хакбін, що проживає в столиці, повідомив, що в місті закрилися навіть офіси компанії Western Union.

"Ціни на продукти харчування ніколи не були такими високими. Ми задихаємося" , - розповів він.

Речник міністерства фінансів Афганістану Мохаммад Рафі Табі заявив, що банки відкриються протягом декількох днів. Міністр відомства покинув країну до захоплення Кабула 15 серпня, проте міністерство вже повернулося до роботи, і всі його співробітники залишаться на тих же посадах, що і до приходу до влади талібів, сказав Рафі Табі.

Продукти першої необхідності, такі як борошно і масло, в Кабулі подорожчали на 35 відсотків. Вулиці столиці пустують, оскільки більшість банків і аптек закриті. В цей час в міжнародному аеропорту Кабула тисячі людей в очікуванні, поки їх евакуюють США та інші країни.

Колишній глава центрального банку Афганістану Аджмал Ахмаді, який втік з країни, вважає, що під керівництвом талібів економіка зіткнеться з серією потрясінь, які приведуть до ослаблення валюти, прискорення інфляції та контролю за рухом капіталу.

Незабаром після державного перевороту в Афганістані США заморозило резерви Центробанку країни на рахунках американських банків, позбавивши талібів доступу до цих коштів. Крім того, Сполучені Штати припинили поставки доларів на територію Афганістану.