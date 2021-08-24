Іноземні лідери привітали Україну з Днем незалежності

Лідери США, Німеччини, Великобританії, Швеції, Нідерландів, Єгипту, Саудівської Аравії та інших країн звернулися до президента України Володимира Зеленського з привітаннями з нагоди 30-ї річниці незалежності України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, президент США Джозеф Байден у своєму листі на адресу президента України зазначив, що американці та українці поділяють прагнення до щасливого і квітучому майбутнього, миру і необмежених можливостей для всіх, а також запевнив у непохитній підтримці з боку США суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми будемо продовжувати допомагати і підтримувати Україну в її зусиллях щодо євроатлантичних прагнень. Ми будемо стояти поруч з Україною, коли вона буде втілювати реформи, які сприятимуть викоріненню корупції, зміцнення верховенства права, економічному зростанню, і будемо працювати разом, щоб захищати права людини і демократію в усьому регіоні" , - підкреслив Байден.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр від імені німецького народу побажав громадянам України "сил і завзяття в сміливому проведенні необхідних і частково початих реформ".

"Німеччина солідарно допомагає Україні в збереженні незалежності, суверенітету і територіальної цілісності і на багатьох рівнях виступає за те, щоб покласти край стражданням українців, які проживають на сході" , - йдеться в листі президента Німеччини, адресованому Зеленському.

Федеральний президент Австрії Олександр Ван дер Белен нагадав, що Австрія була однією з перших держав, які визнали незалежність України.

"Ми сподіваємося також на позитивний і динамічний розвиток вже наявних відмінних двосторонніх відносин і продовження регулярної взаємодії і надалі. У зв'язку з цим я хотів би ще раз подякувати вам за хороші переговори під час вашого візиту до Відня у вересні минулого року" , - зазначив Ван дер Беллен в своєму вітальному листі.

Також привітала главу держави з Днем Незалежності України королева Великобританії Єлизавета II.

"Я сподіваюся, що після складного року ми зможемо подолати глобальні виклики в сфері охорони здоров'я і прагнути до кращого майбутнього" , - йдеться в привітанні королеви.

Король Швеції Карл XVI Густав з нагоди Дня Незалежності України передав щирі вітання і найкращі побажання щастя і процвітання народу України.

Король Нідерландів Віллем-Олександр у своєму вітальному листі Президенту України відзначив також побажав українцям добробуту, а також сил і мужності для подолання викликів, які несе пандемія COVID-19 для всього світу.

Також з Днем Незалежності українців привітали король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз Аль Сауд і наслідний принц, віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз Аль Сауд, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, король Марокко Мохаммед VI, президент Кенії Ухуру Кеніятта, президент Лівану Мішель Аун, президент Республіки Бенін Патріс Талон, капітани-регенти Сан-Марино Джанкарло Вентурини і Марко Ніколіні, а також лідери інших країн.