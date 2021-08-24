Угорщина збирається укласти довгостроковий контракт з "Газпромом"
Угорщина розраховує восени укласти новий довгостроковий договір на поставку газу з "Газпромом", він буде розрахований на 15 років, повідомляє Європейська правда.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Будапешті.
"Незабаром закінчується наш довгостроковий договір про постачання газу, ми готові до того, щоб укласти новий довгостроковий договір з" Газпромом ". Зараз ми вже на заключному етапі, в Санкт-Петербурзі в понеділок з генеральним директором" Газпрому "ми обговоримо останні подробиці цього договору ", - сказав Сийярто.
"Думаю, що восени ми зможемо знову укласти 15-річний довгостроковий договір з хорошими, прийнятними умовами", - додав він.
За словами Сийярто, Угорщина вважає правильним рішення побудувати газопровід "Турецький потік" з відгалуженням через Сербію до Угорщини, що дозволить поставки 8,5млрд куб. м газу в Угорщину.
Він зазначив, що в ході майбутніх переговорів в Санкт-Петербурзі має намір "вирішити два відкритих питання: перший - це ціна, а друге - це гнучкість цієї угоди".
"Щоб це, наприклад, було 10 плюс 5 років, ми особисто обговоримо гнучкий підхід до термінів і до ціни", - пояснив глава МЗС Угорщини.
"Звичайно ж, ми хочемо домовитися про таку ціну, яка б відображала істинного стану на ринку, але і відображала те, що до сих пір ми були транзитною країною для" Газпрому "- в Сербію, Хорватію, Боснію і Герцеговину. А зараз наш транзитний статус значно зміниться, так що ми хочемо всю цю загальну картину обговорити так, щоб б це було на благо обом сторонам ", - сказав Сийярто.