Угорщина збирається укласти довгостроковий контракт з "Газпромом"

Угорщина розраховує восени укласти новий довгостроковий договір на поставку газу з "Газпромом", він буде розрахований на 15 років, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто за підсумками переговорів з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим в Будапешті.

"Незабаром закінчується наш довгостроковий договір про постачання газу, ми готові до того, щоб укласти новий довгостроковий договір з" Газпромом ". Зараз ми вже на заключному етапі, в Санкт-Петербурзі в понеділок з генеральним директором" Газпрому "ми обговоримо останні подробиці цього договору ", - сказав Сийярто.

"Думаю, що восени ми зможемо знову укласти 15-річний довгостроковий договір з хорошими, прийнятними умовами", - додав він.

За словами Сийярто, Угорщина вважає правильним рішення побудувати газопровід "Турецький потік" з відгалуженням через Сербію до Угорщини, що дозволить поставки 8,5млрд куб. м газу в Угорщину.

Він зазначив, що в ході майбутніх переговорів в Санкт-Петербурзі має намір "вирішити два відкритих питання: перший - це ціна, а друге - це гнучкість цієї угоди".

"Щоб це, наприклад, було 10 плюс 5 років, ми особисто обговоримо гнучкий підхід до термінів і до ціни", - пояснив глава МЗС Угорщини.