Популярна схема шахрайства з банківськими картами: як захиститися
В Україні кожна п'ята людина активно користується банківськими мобільними додатками і оплачує рахунки за допомогою NFC-платежів. При цьому з розвитком ринку збільшується і кількість шахраїв, які віддалено заволодівають персональними даними, оформляють кредити або знімають кошти, повідомляє UBR.
Експерти з безпеки ПУМБ розповіли, як захистити свої гроші.
Поширені схеми обману
Перша схема полягає у викраденні номера телефону, до якого прив'язана банківська карта шляхом заміни SIM-карти.
Обман відбувається наступним чином: надходить телефонний дзвінок нібито від імені мобільного оператора з метою отримати код доступу в особистий кабінет з SMS. Після цього аферисти віддалено здійснюють заміну SIM-карти і отримують доступ до інтернет-банкінгу, за допомогою якого можуть здійснювати протиправні операції.
Також злодії активно використовують програми для віддаленого доступу TeamViewer/AnyDesk, які дозволяють третім особам підключитися до смартфону. Така схема також починається з дзвінка шахрая від імені банку або мобільного оператора. Він повідомляє, що служба безпеки помітила підозрілі дії і що нібито необхідно оновити інтернет-банкінг. Далі переводять розмову в Telegram-канал і пропонують терміново встановити нову програму (TeamViewer, AnyDesk), а також змінити пароль доступу до банківського додатку.
Якщо клієнт дозволяє всі ці маніпуляції, шахрай отримує повний доступ до смартфону, SMS, логінів і паролів.
Як захиститися
- Заведіть окрему SIM-карту, яка буде використовуватися тільки як фінансовий номер (буде підв`язана до банківського рахунку). Фінансовий номер бажано прив'язати до паспорту. Для цього необов'язково переходити на контакт, досить пройти віддалену ідентифікацію за допомогою одного із засобів верифікації: Mobile ID, BankID або електронного цифрового підпису (ЕЦП), або ж зареєструвати номер в магазині мобільного оператора з паспортом.
- Вимкніть можливість віддаленого перевипуску існуючої SIM-карти.
- Не поширюйте в інтернеті свій мобільний телефон, до якого прив'язаний банківський рахунок.
- Не встановлюйте сторонні програми (навіть легальні) і ніколи не надавайте третім особам доступ до своїх гаджетів.
- Ніколи не повідомляйте стороннім людям, які телефонують, ваші персональні дані (CVV-код на зворотній стороні картки, секретні коди з SMS, паролі, ПІН або логіни).
- У разі будь-якої підозри, що з вами розмовляє шахрай - відразу припиняйте розмову і телефонуйте в банк за телефоном, вказаним на звороті банківської картки.
- Не переходьте за посиланнями в месенджерах, надісланим від невідомих осіб.