Популярна схема шахрайства з банківськими картами: як захиститися

В Україні кожна п'ята людина активно користується банківськими мобільними додатками і оплачує рахунки за допомогою NFC-платежів. При цьому з розвитком ринку збільшується і кількість шахраїв, які віддалено заволодівають персональними даними, оформляють кредити або знімають кошти, повідомляє UBR.

Експерти з безпеки ПУМБ розповіли, як захистити свої гроші.

Поширені схеми обману

Перша схема полягає у викраденні номера телефону, до якого прив'язана банківська карта шляхом заміни SIM-карти.

Обман відбувається наступним чином: надходить телефонний дзвінок нібито від імені мобільного оператора з метою отримати код доступу в особистий кабінет з SMS. Після цього аферисти віддалено здійснюють заміну SIM-карти і отримують доступ до інтернет-банкінгу, за допомогою якого можуть здійснювати протиправні операції.

Також злодії активно використовують програми для віддаленого доступу TeamViewer/AnyDesk, які дозволяють третім особам підключитися до смартфону. Така схема також починається з дзвінка шахрая від імені банку або мобільного оператора. Він повідомляє, що служба безпеки помітила підозрілі дії і що нібито необхідно оновити інтернет-банкінг. Далі переводять розмову в Telegram-канал і пропонують терміново встановити нову програму (TeamViewer, AnyDesk), а також змінити пароль доступу до банківського додатку.

Якщо клієнт дозволяє всі ці маніпуляції, шахрай отримує повний доступ до смартфону, SMS, логінів і паролів.

Як захиститися