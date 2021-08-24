США планируют уничтожение военной техники в Афганистане

Американские военные могут уничтожить часть техники перед завершением выхода из Афганистана. На такой шаг пойдут, чтобы не оставить американское вооружение боевикам из радикального движения "Талибан", повідомляє РБК-Україна.

Об этом информирует Twitter﻿ представителя Пентагона Джона Кирби.

"Короткий ответ - да. (Уничтожение техники - ред.) будет осуществляться таким же образом, как мы сделали бы это в любом другом месте (в рамках вывода войск - ред.)", - сказал он на брифинге в Пентагоне .

Напомним, сейчас американские военные находятся в аэропорту Кабула и обеспечивают эвакуацию людей из Афганистана. Ожидается, что эвакуация будет завершена 31 августа.