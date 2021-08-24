Названа країна з найвищим рівнем безробіття

Офіційне безробіття в Південно-Африканській Республіці (ПАР) піднялася до 34,4 відсотка, повідомляє Лента.Ру.

За даними Bloomberg , зараз це найвищий рівень в світі.

У першому кварталі частка незайнятих в економіці країни склала 32,6 відсотка і до кінця березня зросла на 1,8 відсотка. У другому кварталі фінансовий сектор в ПАР втратив 278 тисяч робочих місць, а обробна промисловість - 83 тисячі. Безробіття в ширшому розумінні, яке включає працездатних громадян, які не шукають роботу, зросла до 44,4 відсотка з 43,2 відсотка в першому кварталі.

Цей показник, ймовірно, продовжить рости в третьому кварталі, тому що уряд Південної Африки посилив ковідние обмеження на тлі третьої хвилі захворюваності. Ці заходи перешкоджають відновленню економіки, яка скоротилася на сім відсотків у 2020 році. Експерти вважають, що через зростання рівня безробіття влади також можуть продовжити економічні заходи підтримки населення, що, в свою чергу, ускладнить стабілізацію державного бюджету.

У липні країну потрясли заворушення в провінціях Гаутенг і Квазулу-Натал, двох ключових економічних центрах, в результаті яких загинуло 354 людини. Тисячі підприємств були розграбовані і закриті. За даними Південноафриканської асоціації власників нерухомості, хвилювання спричинили збитки від крадіжки продукції на 50 мільярдів рандів (3,3 мільярда доларів), а також не менше 150 тисяч робочих місць опинилися під загрозою.

Рівень безробіття в ПАР, найбільш індустріалізованій економіці Африки, перевищував 20 відсотків протягом як мінімум двох десятиліть. Показник залишався таким високим навіть на початку 2000-х років, коли виробництво зростало на п'ять або більше відсотків в рік.

Можливості південноафриканських компаній наймати співробітників підриваються системою освіти, яка не забезпечує потенційних співробітників належними навиками. Ускладнюють ситуацію і суворі закони про працю, які роблять найм і звільнення обтяжливими процесами для роботодавця. Крім того, стратегію епохи апартеїду, при якій чорношкірі громадяни піддавалися расової сегрегації і жили на периферії міст в окремих поселеннях, згорнули лише в 1994 році. Її наслідки досі ускладнюють доступ жителів до офіційного ринку праці.

В умовах пандемії багато країн переживають масове безробіття. Число вакансій в Великобританії в серпні досягло мільйона, але робоча сила в країні все ж не може покрити величезний попит.