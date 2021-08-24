Алжир розриває дипломатичні відносини з Марокко через давніх ворожих дій королівства, які тривають до теперішнього часу. Про це заявив у вівторок глава алжирського МЗС Рамтан Ламамра, повідомляє ТАСС.

"З сьогоднішнього дня Алжир вирішив розірвати дипломатичні відносини з Марокко", - зазначив він на прес-конференції в столиці .

На минулому тижні за підсумками позачергового засідання Вищої ради безпеки Алжиру було заявлено, що північноафриканська республіка "перегляне відносини з Марокко через безперервні ворожих дій, що здійснюються королівством і його союзником, сіоністським утворенням, проти Алжиру".

Алжир також на минулому тижні звинуватив Марокко в "підтримці двох терористичних рухів", що діють на алжирській території, - Руху за автономію Кабилии (ДАК) і руху "Рашад". Влада республіки вважають, що їхні активісти також причетні до лісових пожеж, що спалахнули на півночі Алжиру в серпні.

18 липня Алжир оголосив про відкликання свого посла в Марокко для консультацій. Причиною такого кроку стала офіційна нота, поширена раніше постійним представником Марокко в ООН (Нью-Йорк) Омаром Хіляль серед країн-членів Руху неприєднання. У документі, зокрема, йшлося про те, що офіційний Рабат "відкрито і ясно підтримує право на самовизначення народу Кабилии (історико-географічна область, розташована на півночі Алжиру - прим.)". Заяви Хіляль в Алжирі розцінили як "ненависні, небезпечні і провокаційні".

Алжир і Марокко в останні кілька десятиліть пов'язують вкрай складні відносини. Основним каменем спотикання спостерігачі називають проблему Західної Сахари, щодо якої дві сусідні країни займають протилежні позиції.