Озвучений спосіб перемогти глобальний дефіцит чіпів

Німецька група компаній Bosch - найбільший в світі постачальник автозапчастин - вважає, що ланцюжки поставок напівпровідників в автомобільній промисловості більше не справляються зі своїм завданням, оскільки глобальний дефіцит чіпів триває, повідомляє "Лента.ру".

Про знайдений спосіб перемогти кризу в інтерв'ю CNBC розповів член правління Bosch Харальд Крегер.

Підприємець закликав змінити звичний пристрій ланцюжка поставок.

"Я думаю, що нам потрібно більше запасів в деяких частинах [ланцюжка поставок], тому що деякі з цих напівпровідників потрібно виробляти шість місяців", - резюмував Крегер.

У минулому автомобільна промисловість спокійно справлялася з нестачею мікрочіпів, але зараз настав час змін, вважає Крегер. Він упевнений, що попит буде тільки збільшуватися з ростом числа електромобілів і автономних транспортних засобів.

Аналітик UBS Франсуа-Ксав'є Бувіне (Francois-Xavier Bouvignies) раніше повідомив CNBC, що автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння зазвичай використовують в трансмісії напівпровідники вартістю близько 80 доларів, а електромобілі - близько 550 доларів.

"Кожен автомобіль, який стає розумнішим, вимагає більше напівпровідників", - підсумував Крогер.

Переважна більшість чіпів в світі виробляється в Азії. Тайванська компанія TSMC є світовим лідером на ринку. На Європу, навпроти, доводиться лише невелика частина світового виробництва мікросхем.

"В Європі попит становить 20 відсотків, а виробництво - менше 10 відсотків", - підсумував керуючий директор технологічної мережі Silicon Saxon Франк Бозенберг.

Однак за останні два роки Bosch побудувала новий завод з виробництва мікросхем в Дрездені. Будівництво обійшлося в один мільярд євро. Інші великі виробники чіпів, включаючи Intel і TSMC, планують відкрити нові заводи в найближчі кілька років.

Крегер очікує, що дефіцит чіпів триватиме до 2022 року, і сподівається, що попит залишиться стабільним.

Через глобальний дефіцит напівпровідників провідні автопромисловці скоротили або призупинили виробництво. Серед них - Volkswagen, Volvo, Toyota і ряд інших автогігантів.