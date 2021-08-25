Джошуа розповів, як переможе Усика

Чемпіон IBF, IBO, WBA, WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) знає, що його суперник Олександр Усик (18-0, 13 КО) добре рухається, тому збирається зберігати концентрацію в швидкості всі 12 раундів. Джошуа в поєдинку проти українця основний акцент в атаці зробить на комбінації, а не одиночні удари, а також на свою витривалість, повідомляє Обозреватель.

Джошуа визнає, що боксерські здібності і руху Усика роблять його дуже складним супротивником.

"100% це буде складним бій. Рух означає, що ви ніколи не будете стояти і чекати удар. Рух важливий. Коли ви хочете вдарити, ви фіксуєтесь, а потім робите рух. Ви повинні переконатися, що ваш мозок працює. Це може бути психологічно складно, тому я загострюю розум, щоб бути зосередженим всі 12 раундів. Я тренуюся бити комбінаціями по чотири удари, а не поодинокими "пострілами", – цитує Джошуа Boxingscene ﻿.

Джошуа на тренуванні. Джерело: Instagram Ентоні Джошуа

Крім того, британець працює на витривалість і намагається не нарощувати непотрібну купу м'язів.

"Я виглядаю підтягнутим для цього бою. Я борюся з хлопцем, який легко проходить всі 12 раундів. Так що було б нерозумно з мого боку йти туди громіздким, коли мої м'язи кричали про кисень. У цьому таборі я тренуюся працювати 15 раундів. Я буду добре підготовлений до бою. Це ключовий момент. Що відбувається, коли я тренуюся таким чином? Моє тіло адаптується і приймає свою природну форму" , – сказав Джошуа.