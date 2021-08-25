Вчені спрогнозували шанси потрапити в лікарню для нещеплених від COVID-19

Вчені американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) порівняли шанси госпіталізації у щеплених і нещеплених від коронавірусу, повідомляє Лента.Ру.

За результатами звіту про захворюваність COVID-19 в Лос-Анджелесі в кінці липня, ризик потрапити в лікарню у не вакцинованих пацієнтів в 29 разів вище, ніж у вакцинованих. Крім того, ті хто не отримали щеплення мають в п'ять разів більшу ймовірність заразитися коронавірусом, ніж ті, хто прищепився.

При цьому наголошується, що чверть (25 відсотків) всіх випадків заражень в Лос-Анджелесі, які були зафіксовані з 1 травня по 25 липня, припали на вакцинованих жителів США. Ще 71 відсоток заражених не прижились, а 3 відсотки громадян не встигли закінчити курс.

Як зазначає видання, отримані дані збігаються з іншим дослідженням CDC, згідно з яким ефективність вакцин скоротилася через "дельта" -варіант коронавірусу. В результаті обстеження медперсоналу, що працює в червоній зоні, з'ясувалося, що ефективність захисту препаратів скоротилася до 66 відсотків незалежно від часу, коли проходила вакцинація.