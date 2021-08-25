Найочікуваніші фільми осені 2021: що покажуть у кінотеатрах України

З початку року українці подивилися практично всі головні новинки світового кінопрокату. Однак попереду ще багато цікавих стрічок, які варто побачити, повідомляє Обозреватель.

Добірку найбільш очікуваних прем'єр осені 2021 року. Серед них кінострічки різних жанрів.

"Респект"

У кінотеатрах можна буде побачити з 14 жовтня.

Канадсько-американська біографічна драма режисера Лісл Томмі 2021 року. У сюжеті історія життя і кар'єри американської соул-співачки Арети Франклін.

історія життя і кар'єри американської соул-співачки Арети Франклін. У ролях: Дженніфер Хадсон, Форест Уїтакер, Марлон Уайанс, Одра Макдональд, Мері Джей Блайдж та інші.

"Веном 2"

Фільм покажуть у кінотеатрах з 16 вересня.

Том Гарді повертається на великі екрани в ролі Венома – одного з найвеличніших і найбільш суперечливих героїв всесвіту MARVEL.

У ролях: Том Гарді, Вуді Харрельсон, Мішель Вільямс, Наомі Харріс та інші.

"Після. Глава 3"

Українці побачать фільм у кінотеатрах вже 2 вересня.

Популярна мелодрама знята за циклом романів Ганни Тодд. У сюжеті фільму продовжується історія Тесси з Хардіном, зустріч з яким розділила життя дівчини на "до" і "після".

продовжується історія Тесси з Хардіном, зустріч з яким розділила життя дівчини на "до" і "після". У ролях: Хіро Файнс-Тіффін, Джозефіна Ленгфорд, Міра Сорвіно, Стівен Мойер, Аріель Кеббел та інші.

"Дюна"

Довгоочікуваний фільм у жанрі фантастики покажуть у кінотеатрах з 14 жовтня.

Це перша стрічка з двох в рамках запланованої адаптації однойменного роману Френка Герберта 1965 року.

У ролях: Ребекка Фергюсон, Тімоті Шаламов, Стеллан Скарсгард, Дейв Батіста, Зенден, Джейсон Момоа та інші.

"Остання дуель"

У кінотеатрах стрічку покажуть з 14 жовтня.

За сюжетом, нормандський лицар Жан де Карруж після повернення з війни дізнається, що його сусід і суперник зґвалтував його дружину Маргарет. Він звертається за допомогою особисто до короля Франції Карлу VI.

У ролях: Метт Деймон, Адам Драйвер, Джоді Комер, Бен Аффлек, Харрієт Уолтер та інші.

"Вічні"

Кінострічку покажу з 4 листопада.

За сюжетом, нові герої у всесвіті MARVEL. Вони представники безсмертної раси, які таємно живуть на землі та захищають людей. П'ять мільйонів років тому Землю відвідали інопланетні істоти Целестіали, які створили Вічних і Девіантов, між якими ворожнеча.

У ролях: Анджеліна Джолі, Сальма Хайек, Джемма Чан, Річард Медден, Кіт Герінґтон, Брайан Генрі та інші.

"Топ Ган: Меверік"

Прем'єра фільму в українських кінотеатрах призначена на 18 листопада.

Продовження культового драматичного бойовика 1986 року. Меверік – неперевершений пілот з великим досвідом, що не боїться найвищих швидкостей. Залишивши службу, він почав працювати на землі і зайнявся навчанням новачків.

У ролях: Том Круз, Дженніфер Коннеллі, Джон Хемм, Вел Кілмер, Моніка Барбаро, Майлз Теллер.

"Король Річард"

Фільм планують показати в кінотеатрах з 18 листопада.

Спортивна драма режисера Рейнальдо Маркуса Гріна. В основу сюжету лягла реальна історія батька легендарних тенісисток Вінус і Серени Вільямс, який подолав величезні перешкоди, щоб його дочки досягли успіху.

лягла реальна історія батька легендарних тенісисток Вінус і Серени Вільямс, який подолав величезні перешкоди, щоб його дочки досягли успіху. У ролях: Вілл Сміт, Джон Бернтал, Тоні Голдуин, Ділан, МакДермотт, Онжаню Елліс та інші.

"Будинок Гуччі"

Українці побачать фільм у кінотеатрах з 24 листопада.

Художній фільм Рідлі Скота. За сюжетом, основою послужила книга Сари Гей Форден "Будинок Гуччі: Сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Центральна подія – вбивство Мауріціо Гуччі, яке відбулося у 1995 році.

У ролях: Леді Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачіно, Джеремі Айронс, Сальма Гаєк, Джек Х'юстон та інші.

"Не час помирати"