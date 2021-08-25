25 серпня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день в світі відзначаються День народження консервної банки, День лазіння по деревах, День народження операційної системи Linux, повідомляє УНИАН.

В Іспанії - Битва томатів, в США - День засновників Служби національних парків, Середа "Готовий простягнути руку допомоги", День коктейлю "Віскі Сауер", День "Поцілуємося і помиримося", День бананового спліта, День гардеробу секонд-хенд, у Франції - День звільнення Парижа, в Бразилії - День солдата, в Уругваї - День Незалежності, в Монголії - День молоді.

Пам'ятні дати 25 серпня, річниці та події

У 1609 році в цей день Галілео Галілей продемонстрував Великій Раді і владі Венеції новий пристрій - телескоп.

25 серпня - День народження консервної банки. У 1810 році англієць Пітер Дюранд запатентував процес консервації продуктів в жерстяних банках. Історія винаходу така: в 1795 році Наполеон запропонував своїм співвітчизникам премію за винахід простого і доступного способу збереження їжі в розмірі 12 тисяч франків. Довгі роки багато хто намагався досягти цього, але вдалося тільки Дюранду, він виявився самим винахідливим. Особливо зацікавилися його відкриттям англійці. У 1813 році британська армія почала масово користуватися першими поставками продовольства зі зручних консервних банок. Зараз у світі використовують практично понад 600 видів і розмірів зручної тари, серед яких на першому місці - консервна банка. Цей винахід не можна переоцінити, бо воно актуально в усі часи і несе величезну користь людству.

У 1819 році в швейцарських Альпах було виявлено джерело, якому дали ім'я Саскія і зареєстрували за міжнародними стандартами під номером 64. Досі вода з нього вважається найчистішою на Землі, цілющою і насиченою мінеральними солями в самій правильній пропорції.

У 1875 році 25 серпня вперше вплав був подоланий Ла-Манш. Це зробив Меттью Вебб.

У 1987 році в СРСР був виданий указ про перевірку населення на СНІД, який передбачав покарання за зараження і висилку з країни інфікованих іноземців.

Ще 25 серпня - День народження операційної системи Linux. Відкриття належить фінському студенту Лінусу Торвальдсу. Підсумкова вартість проекту склала приблизно 1,4 млрд доларів. Але і донині розробники вкладають в Linux величезні кошти, що дозволяє системі активно розвиватися. Linux-поняття загальне, під цією назвою об'єднано безліч операційних систем з категорії Unix, пов'язаних однойменним ядром. Вони можуть перебувати як у відкритому, так і в закритому доступі, а поширюються, як правило, безкоштовно. Linux користується величезною популярністю: лідирує на ринках найбільш потужних комп'ютерів (97%), інтернет-сервісів (60%) і смартфонів (частка Android дорівнює 85%).

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 серпня вшановує пам'ять мучеників Анікіти і Фотія. У народі день назвали Фотя Поветенный. 25 серпня потрібно зробити максимально продуктивним. Поставте собі заздалегідь якусь мету і прагніть до неї, а святі Анікіта і Фотій вам допоможуть. У народі вважається, що весь негатив, проявлений в цей день, повернеться кривдникові в десятикратному розмірі. За старих часів також вважалося, що на Фотія починається справжня осінь, а птахи готуються летіти в теплі краї.

Що сьогодні не можна робити

Якщо вам не потрібні сварки і з'ясування відносин, то відмовтеся від прийняття важливих рішень, особливо в особистому житті. Ще в цей день не можна відмовляти рідним і близьким у допомозі.

Прикмети на 25 серпня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

гарна погода - до врожаю білих грибів;

дощ - бабине літо буде довгим.

Іменини 25 серпня

Іменини у Олександра, Анікіти, Капітона, Сергія, Федора, Степана, Михайла, Петра, Миколи, Івана, Іллі, Василя, Дмитра, Олексія, Аркадія і Антона.