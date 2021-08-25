Курс валют НБУ на 25 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 25 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 24 августа, повысился на 2 коп до 26.67 за 1 доллар.

Курс евро упал на 4 коп до 31.13 за 1 евро.

Рубль подешевел на 2 коп до 3.58 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 36.31 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 29.06 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 24 августа 2021 года.

Польский злотый подешевел на 2 коп до 6.78 за 1 польский злотый.